Доверчивая тюменка перевела "финансовому консультанту" все сбережения

16:37 13 ноября 2018
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Фото: pixabay.com

Крупной суммы лишилась 33-летняя жительница Тюмени, решившая приумножить свои сбережения.

В одной из соцсетей женщина вступила в переписку с неизвестным, представившимся консультантом финансовой фирмы. Он предложил ей вложить имеющиеся у нее деньги и спустя время получить их назад с большим процентом. Тюменка перевела злоумышленнику более порядка 335 тысяч рублей. Поняв, что стала жертвой мошенника, она обратилась в полицию.

Сейчас полицейские пытаются установить личность злоумышленника, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Теги: деньги , мошенничество
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