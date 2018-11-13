Доверчивая тюменка перевела "финансовому консультанту" все сбережения

Крупной суммы лишилась 33-летняя жительница Тюмени, решившая приумножить свои сбережения.

В одной из соцсетей женщина вступила в переписку с неизвестным, представившимся консультантом финансовой фирмы. Он предложил ей вложить имеющиеся у нее деньги и спустя время получить их назад с большим процентом. Тюменка перевела злоумышленнику более порядка 335 тысяч рублей. Поняв, что стала жертвой мошенника, она обратилась в полицию.

Сейчас полицейские пытаются установить личность злоумышленника, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.