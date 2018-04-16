Мошенник, представившийся следователем, выманил у жителя Абатского района более 200 тыс. рублей

В селе Абатском Тюменской области в полицию обратился местный житель, который сообщил, что у него похитили крупную сумму денег.

Как оказалось, мужчина купил товар через интернет, а спустя время ему позвонил неизвестный, представился сотрудником следственного отдела и сказал, что товар был контрафактным. Покупателю пообещали вернуть деньги, если тот уплатит налоговую пошлину и страховые издержки. Мужчина согласился и перевел более 200 тысяч рублей со своей банковской карты. Вскоре он понял, что его обманули.

Как сообщили в пресс-службе тюменской полиции, по этому факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", сейчас там пытаются установить личность афериста.