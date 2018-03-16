Тоболячка отдала мошеннику с сайта знакомств больше миллиона рублей

В Тобольске в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее знакомый в интернете обманным путем похитил у нее порядка 1,2 млн рублей.

В конце 2017 года на сайте знакомств она стала ежедневно переписываться с иностранцем. У них установились доверительные отношения, и в январе этого года он написал ей, что серьезно болен и ему срочно требуются деньги на лечение. Она оформила кредит и перевела мужчине на счет 200 тыс. рублей. В течение двух месяцев аферист выманил у нее более 1,2 млн рублей. Спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Сейчас правоохранительные органы разыскивают фигуранта.