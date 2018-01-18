В МЧС сообщили результаты обследования сгоревшей многоэтажки на улице Олимпийской

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России повели расшифровку данных, полученных после обследования дома по улице Олимпийской, 4, с помощью мобильного диагностического комплекса "Струна".

Напомним, вечером 8 января в одном из многоквартирных домов в Тюмени произошел крупный пожар, в результате которого выгорела часть квартир.

По распоряжению главы МЧС России Владимира Пучкова обследование проводили сотрудники испытательной пожарной лаборатории по Красноярскому краю. Как сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области Андрей Михнович, никаких повреждений строительных конструкций здания не выявлено, со зданием дальше можно работать.

Дом подлежит восстановлению после пожара. Проверка также показала, что несмотря на 38-летний возраст, здание за годы эксплуатации значительно не потеряло своих конструктивных и несущих свойств.

"Нам рекомендовано провести детальное обследование всех конструкций, для того чтобы более точно и качественно составить техзадание на проектирование восстановления дома. В ходе выполнения всех работ по восстановлению и после их завершения за зданием будет вестись соответствующее наблюдение. Работа по мониторингу будет поручена управляющей компании", - рассказал заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов. - Она же под нашим контролем займётся разработкой технического задания, а его согласованием – администрация города в лице уполномоченных служб. В дальнейшем технический надзор за проведением всех работ – и по проектированию, и строительно-монтажных – будет производиться специализированной службой администрации города".

К разработке технического задания на проектирование восстановления здания приступят уже на следующей неделе. Этот процесс займёт два месяца. Далее в течение полутора месяцев будет разработан сам проект, затем начнутся строительно-монтажные работы, которые должны завершиться к концу 2018 года, сообщили в администрации города. "На протяжении всего этого времени будет вестись непрерывный мониторинг состояния здания с помощью соответствующих приборов, заполняться журнал наблюдений – в общем, всё в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, регулирующих эту сферу", – заверил журналистов Павел Перевалов.