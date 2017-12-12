В Югре экс-депутата осудили за незаконное предпринимательство

Урайский городской суд приговорил бывшего депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Михаила Гнетова к штрафу в 400 тыс. рублей за незаконную предпринимательскую деятельность. По данным РУФСБ России по Тюменской области, осуществляя ее без регистрации, с 2011 по 2013 годы бывший депутат в виде не облагаемой налогами арендной платы получил от физических и юридических лиц более 215 млн рублей.

Расследование уголовного дела в отношении Гнетова по материалам РУФСБ России по Тюменской области осуществлялось СУ СК России по ХМАО — Югре. В соответствии с постановлением Госдумы об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Гнетова освободили от назначенного наказания. Свою вину Гнетов не признал и направил в вышестоящий суд апелляционную жалобу. Судом ХМАО — Югры приговор Урайского городского суда был оставлен без изменений.