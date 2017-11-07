Тюменец лишился миллиона при покупке земельного участка, нарвавшись на мошенника

В Тюмени задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Еще в июне 2015 года в полицию обратился тюменец, который рассказал, что неизвестный обманом похитил у него 1,2 миллиона рублей. В интернете мужчина увидел объявление о продаже земельного участка и решил купить его. Он встретился с незнакомым мужчиной, которому передал оговоренную сумму, и условился с ним о следующей встрече, когда они должны были составить договор купли-продажи. На встречу продавец не пришел, и обманутый мужчина обратился в полицию.

Как рассказали в пресс-службе тюменской полиции, в итоге им удалось задержать афериста. Им оказался неработающий мужчина 1966 года рождения. Он сознался в содеянном. Деньги он потратил на личные нужды. На него было заведено уголовное дело за мошенничество.