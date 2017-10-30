Мошенник оставил без миллиона доверчивого тоболяка

В Тобольске перед судом предстанет местный житель, который обманом снял со счета пенсионера больше миллиона рублей накоплений.

У мужчины был вклад в банке, где он держал полтора миллиона рублей, заработанных на севере. Однажды он обнаружил, что от суммы вклада осталось только 400 тысяч рублей, остальные деньги кто-то снял.

Тоболяк вспомнил, что некий молодой человек по имени Сергей менял ему фильтры для воды на кухне и попросил его оформить для него на свое имя банковскую карту. При помощи карты, которую пенсионер оформил на свое имя и отдал Сергею, последний и снял с его счета больше миллиона рублей, уверены правоохранители. После этого мужчина уехал к себе на родину в другой регион.

Было возбуждено по статье 159 УК РФ (мошенничество), вероятного мошенника разыскали. Как рассказали в пресс-службе Тобольского городского суда, Сергею 29 лет, он был семейным и работающим человеком. У него уже было две судимости за кражи.