Следователи разбрались в причинах крушения югорского гидросамолета

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Крушение легкомоторного гидросамолета произошло в тридцати километрах от Ханты-Мансийска еще в июне прошлого года, накануне, 11 октября, на сайте Уральского следственного управления на транспорте оглашены итоги расследования связанного с аварией уголовного дела.

Гидросамолет Че-29Б2 упал в лес днем 19 июня 2016 года в районе озера Баклановское в 30 километрах от Ханты-Мансийска. За штурвалом находился собственник воздушного судна, рядом двое пассажиров – жители Самарской области. При взлете с водной поверхности, после нескольких неудачных попыток пилота поднять в воздух гидросамолет, тот не успел набрать достаточную высоту и, задев нижней частью фюзеляжа кроны деревьев, упал в лес, разрушился и полностью выгорел. Пилот погиб на месте, один из пассажиров получил множественные телесные повреждения, повлекшие за собой причинение тяжкого вреда здоровью, второму повезло больше - его травмы оказались не так значительны.

Согласно заключению Комиссии Межгосударственного авиационного комитета по результатам расследования авиационного происшествия причиной крушения самолета явилось невыдерживание профиля набора высоты после взлета с воды с максимально допустимым весом, что привело к столкновению воздушного судна с кронами деревьев и земной поверхностью.

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По данным следствия, собственник воздушного судна принял необоснованное решение на вылет, не имея свидетельства пилота, подтверждающего право на выполнение полетов на самолете гражданской авиации, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Кроме того, он не заявил и не проинформировал органы воздушного движения о плане выполнения полетов на гидросамолете, также не проинформировал службу управления воздушным движением, а именно, аэродром "Ханты-Мансийск", о выполнении полетов и их маршруте.

В отношении погибшего пилота было заведено дело по ч. 1 ст. 268 УК РФ - нарушение другим участником движения (кроме лиц, указанных в статьях 263 и 264 УК РФ) правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В связи со смертью обвиняемого и отказом его близких родственников от прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, супруга пилота воздушного судна ознакомлена с постановлением о привлечении погибшего в качестве обвиняемого, а также материалами уголовного дела.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденными обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ведомства.