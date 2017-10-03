Тюменская предпринимательница похитила деньги у полсотни клиентов

В Тюмени в мошенничестве обвиняют бывшего директора ООО "Дом паркета".

Долгое время фирма, занимавшаяся оптовой и розничной продажей паркета, дверей и фурнитуры, добросовестно выполняла заказы, но в 2015–2016 годах оказалась в тяжелом финансовом положении. Предприятие уже не могло исполнить обязательства перед поставщиками, производителями и прежними покупателями, и его руководительница пошла на аферу. Она стала заключать договоры купли-продажи товаров от имени "Дома паркета", зная, что фирма не сможет выполнить взятые обязательства. Деньги от клиентов поступали на счета других подконтрольных мошеннице фирм, вырученным она распорядилась по своему усмотрению.

За два года женщина похитила деньги 56 граждан и 4 организаций — всего более 13 миллионов рублей.

Кроме того, с ноября 2015 по апрель 2016 года она вообще не платила зарплату восьми своим сотрудникам, вкупе задолжав более 350 тысяч рублей.

Сейчас на бывшую руководительницу заведено уголовное дело. На имущество женщины наложен арест, сообщает региональный СК.