В Упорово за хищение денег будут судить бывшую руководительницу коммунального предприятия

За мошенничество и отмывание денег перед судом предстанет бывшая руководительница МУП "Районное коммунальное хозяйство-2" Упоровского района.

На предприятии женщина работала юристом, в июле 2016 года на нее было возложено исполнение обязанностей руководителя. Воспользовавшись своей должностью, она попросила местного предпринимателя помочь ей обналичить денежные средства организации, не раскрывая своих истинных намерений. По фиктивным договорам аренды спецтехники она перевела ему 261 тысячу рублей, которые были обналичены. 244 тысячи от этой суммы она похитила.

Махинации были выявлены в ходе прокурорской проверки, по результатам которой было возбуждено уголовное дело.