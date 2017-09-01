Тюменскому аферисту вынесли приговор спустя двенадцать лет после серии преступлений

В Тюмени суд вынес приговор мошеннику, который почти двенадцать лет был в розыске.

В 2004-м мужчина вступил в состав организованной группы, члены который "продавали" людям квартиры, которые на законных основаниях принадлежали другим лицам. Ни о чем не подозревающим покупателям они вручали липовые ордера или свидетельства о праве собственности, а полученные деньги похищали.

С участием тюменца было совершено пять мошенничеств, общая сумма украденного составила более 2,9 миллионов рублей. Будучи под подпиской о невыезде, он скрылся, и в июне 2005 года его объявили в розыск.

Тем временем его сообщники в 2006–2007 годах были осуждены к разным срокам. Главарь группировки за 29 эпизодов получил девять с половиной лет колонии.

Почти через двенадцать лет, в мае 2017 года, беглеца задержали в Москве и этапировали в Тюмень. На этот раз по решению суда он был помещен под стражу. В итоге его осудили по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и приговорили к шести годам колонии общего режима. Вдобавок ему предстоит выплатить всю сумму ущерба, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.