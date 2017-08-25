В Заводоуковске мошенники провернули нехитрую схему, представившись работниками газовой службы

13:20 25 августа 2017
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В Заводоуковске обратиться в полицию пришлось пенсионерке, которая стала жертвой мошенников.

77-летняя женщина рассказала, что к ней постучались молодые люди и представились сотрудниками газовой службы. Они пояснили, что проводят подомовой обход и обеспечивают граждан аппаратами для определения утечки газа. Женщина отдала им деньги за прибор стоимостью 6 тысяч рублей. После пенсионерка отвлеклась, в этот момент молодые люди ушли. Когда женщина решила посмотреть купленный аппарат, то обнаружила, что его нет. Она позвонила в газовую службу и пожаловалась, что сотрудники забыли оставить аппарат, но ей сообщили, что никакого обхода не было и аппараты не продавались.

"В большинстве случаев подомовым обходом с продажей товаров занимаются мошенники. Сотрудники полиции призывают жителей Тюменской области совершать покупки только в специализированных магазинах, где могут предоставить все документы на приобретаемый товар", — отмечают в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Теги: мошенники
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