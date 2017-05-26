Тюменец уехал жить к морю на деньги обманутых клиентов интернет-магазина

В областном центре перед судом повторно предстанет владелец тюменского интернет-магазина по продаже товаров для плавания, 29-летний Андрей Барышников. Заказанные у него сланцы и купальники клиенты так и не получали, тогда как предприниматель на выручаемые доходы жил на юге.

В материалах уголовного дела значится, что в 2014 году Барышников зарегистрировал сайт Arena-t.ru, а в 2015 году стал похищать деньги клиентов. Судя по отзывам о магазине в интернете, получая деньги, мужчина просто переставал выходить с покупателем на связь.

Летом 2015 года молодой человек уехал в Краснодар, а потом перебрался в Сочи, где сделал временную регистрацию, продолжая и там обналичивать деньги от оплаченных заказов.

"Сначала Адлерский районный суд признал Барышникова виновным в хищении денег у 14 клиентов — более 142 тысяч рублей. Аферист в полном объеме возместил причинный ущерб, и суд дал ему два года исправительных работ. Теперь он предстанет перед Ленинским районным судом Тюмени. Он обвиняется в хищении у 20 граждан более 180 тысяч рублей. Среди потерпевших жители Тюмени, Москвы, Воронежа, Иркутска, Сургута и других городов", — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.