Обкрадывавших тюменцев в маршрутках братьев отправили в колонию

Накануне в Тюмени суд вынес приговор двум молодым людям, обеспечивавшим себя кражами в общественном транспорте.

Как установило расследование, один из них, 23-летний мужчина из Краснодарского края, начал вытаскивать кошельки и телефоны у пассажиров тюменских маршруток в декабре 2016 года. В конце года к нему присоединился его 22-летний двоюродный брат, приехавший из Улан-Удэ. Обычно молодые люди шли на дело поодиночке: в течение месяца жертвами старшего из братьев стали восемь человек, младший обокрал семь тюменцев. Вместе они украли вещи у еще одной женщины.

Как рассказали в областной прокуратуре, когда ворам в кошельках попадались банковские карты, то, как правило, обналичить с них деньги им было нетрудно. "Несмотря на неоднократные предупреждения не хранить пин-коды вместе с банковскими картами, некоторые по-прежнему продолжают их держать вместе", — посетовали там.

Братьев поймали и заключили под стражу в середине января. Общий размер ущерба, причиненного пассажирам маршруток, оценили в 200 тысяч рублей. В итоге младшего из братьев суд приговорил к пяти годам колонии особого режима, старший проведет четыре года в колонии строгого режима.