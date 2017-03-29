В Тюменской области задержали нелегальных охотников

Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Ялуторовском районе полиция задержала двух местных жителей, которых подозревают в отстреле сибирских косуль.

Сообщение о нелегальной охоте на участке угодий вблизи села Заводопетровского поступило на пульт оперативного дежурного в конце января. Туши двух отстреленных косуль оценили в 160 тысяч рублей. У задержанных граждан лицензии на отстрел животного не оказалось.

Как сообщает пресс-служба тюменской полиции, мужчины действовали без предварительного сговора. По результатам доследственной проверки возбуждено два уголовных дела. Нелегальным охотникам грозит крупный штраф либо до полугода лишения свободы.