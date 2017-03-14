Выманивший деньги на выдуманного ребенка аферист отправится в колонию на полгода

17:39 14 марта 2017
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В Тюмени суд вынес приговор 21-летнему молодому человеку, который обманом похитил у знакомой 40 тысяч рублей.

В мае прошлого года в социальной сети он попросил у предпринимательницы деньги на лечение в Китае больного ребенка, который якобы приходился ему родственником. Ничего не заподозрив, женщина перевела ему вышеназванную сумму на банковскую карту. После этого парень удалился из соцсести. Тогда через интернет женщина отыскала счет на лечение, который прислал ей молодой человек. Оказалось, что он оформлен на другого ребенка. Обманутая предпринимательница обратилась в полицию. В ходе расследования выяснилось, что история с больным ребенком — выдумка. На парня завели уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба).

В счет возмещения он отдал пострадавшей 20 тысяч рублей. Суд приговорил его к шести месяцам в колонии-поселении.

Теги: социальные сети , лечение , мошенничество
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