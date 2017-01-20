Рамзан Кадыров обнаружил в Сургуте пранкеров-попрошаек. И вывез их в Грозный

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своих официальных страницах в соцсетях сообщил о злоумышленниках, которые, находясь в Сургуте и представляясь руководителем республики, заставляли местного предпринимателя Зубайра Зайнадиева отдать машину и деньги в Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. В тексте указывается, что об инциденте стало известно после того, как мужчина обратился за помощью в полицию.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Сургута, а затем доставлены в Грозный. "После того как вымогателей доставили в Грозный, они все отрицали, ссылались на то, что хотели просто пошутить, желая тем самым уйти от ответственности", — цитирует официальное сообщение пресс-службы "Коммерсантъ". Однако Кадыров опубликовал видеоролик с допроса задержанных. В нем Зелимхан Хасимиков на чеченском языке спародировал голос главы республики и предложил потерпевшему Зубайру дать денег в РОФ. "Я вымогал деньги у бизнесмена, типа они пойдут на фонд Кадырова. Но на самом деле я хотел оставить эти деньги себе с напарником", — признался задержанный:

Как отмечает "Комменсант", в пресс-службе УМВД Ханты-Мансийского автономного округа подтвердить факт получения заявления о вымогательстве у предпринимателя Зубайра Зайнадиева не смогли: "Ни у нас, ни у сургутских коллег данной информации нет".