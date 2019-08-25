26
августа

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 25 августа 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - "Метель". Классика с Даниилом Спиваковским. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко. 1. Подробности, билеты здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1728 году мореплаватель Витус Беринг открыл пролив между Азией и Америкой, получивший название Берингов пролив.

В 1770 году в "Трудах Вольного экономического общества" появилась первая научная статья на тему картофеля "Примечания о картофеле". Впервые название "картофель" ввёл в русскую речь учёный-агроном А. Т. Болотов, который первым в России приступил к выращиванию культуры на огороде (а не на клумбах), положив тем самым начало массовому распространению на Руси "второго хлеба". В 1840 году Правительство предприняло меры по внедрению культуры выращивания картофеля.

В 1858 году отправлена первая новость телеграфом.

В 1883 году сильнейшее извержение вулкана Кракатау в Индонезии покрыло пеплом площадь свыше 800 тыс. км² и вызвало цунами, от которого на островах Ява и Суматра погибло около 36 тыс. человек.

В 1895 году на Ниагарском водопаде открыта гидроэлектростанция.

В 1952 году впервые вводится фторирование водопроводной воды.

В 2008 году после крайнего обострения грузино-южноосетинских отношений и активного участия России в боевых действиях, начавшихся 8 августа, Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

В 2009 году запущен самый высокогорный газопровод "Дзуарикау — Цхинвал".

Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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