ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - мозгобойня: "Кино и Музыка. Сериалы". "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности здесь.
19:00 - бесплатный мастер-класс "Первые шаги к здоровому телу". "АндерСон", улица Полины Осипенко, 73. Подробности здесь.
20:00 - кинопоказ: "Город грехов" / Sin City (2005). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
21:00 - вечер кино на террасе: "Невидимая сторона". "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
14:00 - брифинг по случаю введения новой формы поддержки предпринимательства. Технопарк, улица Республики, 142.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1899 году американский изобретатель Уильям Грей запатентовал телефон-автомат.
В 1913 году в английском городе Шеффилде выплавляется первая нержавеющая сталь.
В 1945 году всемирный сионистский конгресс потребовал разрешить въезд в Палестину миллиону евреев.
В 1961 году Германская Демократическая республика закрыла границу между Западным и Восточным Берлином.
В 1966 году в Тунисе запретили мини-юбки.
В 1990 году президент СССР Михаил Горбачёв подписал указ "О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов".
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