13
августа

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 12 августа 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - мозгобойня: "Кино и Музыка. Сериалы". "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности здесь.

19:00 - бесплатный мастер-класс "Первые шаги к здоровому телу". "АндерСон", улица Полины Осипенко, 73. Подробности здесь.

20:00 - кинопоказ: "Город грехов" / Sin City (2005). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

21:00 - вечер кино на террасе: "Невидимая сторона". "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

14:00 - брифинг по случаю введения новой формы поддержки предпринимательства. Технопарк, улица Республики, 142.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1899 году американский изобретатель Уильям Грей запатентовал телефон-автомат.

В 1913 году в английском городе Шеффилде выплавляется первая нержавеющая сталь.

В 1945 году всемирный сионистский конгресс потребовал разрешить въезд в Палестину миллиону евреев.

В 1961 году Германская Демократическая республика закрыла границу между Западным и Восточным Берлином.

В 1966 году в Тунисе запретили мини-юбки.

В 1990 году президент СССР Михаил Горбачёв подписал указ "О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов".

Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2019