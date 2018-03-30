марта

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 30 марта 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:30, 12:00 - "Курочка Ряба"; 11:00 - "Волк и семеро козлят". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

11:00, 12:30, 14:00 - "Рыжий чулок". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

12:00, 16:00 - шоу "Легенда". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.

12:00 - #ComicArtsTyumen: первый в России международный образовательный фестиваль альтернативных комиксов. Скейт-парк  SibSub, Аккумуляторная, 1/1. Подробности, расписание здесь.

12:00 - "Битва хоров", посвященная 95-летнему юбилею Тюменского района, 13:00 - ярмарка. Каскара, Центр культуры и досуга "Юность".

14:00 - "Неформат": создатели продакшена "ООО ГАРМОНИЯ" Борис Тимофеев и Денис Кондратенко. Медиаполис, Чернышевского 2А/12. Регистрация.

16:00 - "Итальянские мотивы в Тюмени". ДК "НЕфтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

18:00 - ледовое шоу Ильи Авербуха "Вместе и навсегда". Дворец спорта,у лица Розы Люксембург, 12. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Ханума". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Бальзаминов". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Grand Вивальди: ансамбль Per aspera ad Astra. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

В 14:00 в легкоатлетическом манеже спортсмены будут соревноваться в лазании на скорость на 15-метровой эталонной трассе. Один из спортсменов пройдет трассу с завязанными глазами - Трехкратный обладатель Кубка мира по скалолазанию Станислав Кокорин. Журналистов приглашают  поприсутствовать, взять интервью/комментарии у спортсменов. Улица. Луначарского, 12. Тел. 8-982-942-82-12.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1889 году в Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни. Конструктор башни Гюстав Эйфель водрузил на вершине башни французский флаг. Взбираться наверх тогда приходилось по ступенечкам.

В 1893 году американец Уиткомб Джадсон изобрёл новую застёжку, названную "молнией".

В 1901 году выпускается первый автомобиль "Mercedes-Benz".

В 1917 году США покупают у Дании Виргинские острова за 25 млн $.

В 1954 году СССР обратился к НАТО с инициативой принять его в члены организации. Североатлантический альянс через некоторое время отверг это предложение.

В 1965 году дала ток первая в СССР Паужетская экспериментальная геотермальная электростанция (Камчатка).

В 1999 году выходит в свет один из самых знаменитых научно-фантастических фильмов — "Матрица"

В 2003 году в Париже высшим званием "Артист ЮНЕСКО во имя мира" награждён художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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