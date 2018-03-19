ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 14:00 - "Экзамен Арлекина", буффонада в одном действии. Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Сергей Пенкин: уникальный артист мирового уровня, "король эпатажа и мистер экстравагантность" российской эстрады. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль-концерт "Старые песни о главном", Курганский государственный театр драмы. Драмтеатр, улица Республики, 129.Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция О новых правилах проведения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости" с участием заместителя директора департамента имущественных отношений Тюменской области Владимира Третьякова. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитоваться можно по телефону: +7-922-397-67-43.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1921 году в Канзас-сити выпущен в прокат первый мультфильм, созданный при участии Уолта Диснея.
В 1930 году на базе аэромеханического факультета МВТУ создано Высшее аэромеханическое училище, позднее преобразованное в Московский авиационный институт.
В 1956 году провозглашение независимости Туниса от Франции.
В 1995 году синкретическая экстремистская секта "Аум Синрикё" организовала зариновую атаку в токийском метро. В результате пяти скоординированных атак погибло 13 человек и пострадало около 6 тысяч
В 2008 году в Тель-Авиве глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни подписали договор об отмене визового режима
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