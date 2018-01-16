ДЛЯ ВСЕХ
19:30 - Неделя фестивального кино: "Песня за Песней" (2015). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
12:00 - благотворительная акция "Новый год для всех!" Волонтеры ТРБФ "Старшее поколение" в образах Деда мороза и Снегурочки вручат новогодние подарки одиноким пожилым людям и инвалидам. Контактный телефон: 8 (3452) 51-77-05 - Ирина Богунова.
18:30 - прямая линия с Ксенией Собчак. Предвыборный штаб, улица Республики, 33, офис 309. Аккредитация прессы: pressa@sobchakprotivvseh.ru
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1712 году Пётр I основал первую русскую Военную инженерную школу. Ныне это Военный инженерно-космический университет им. А. Ф. Можайского.
В 1919 году в США вступил в силу сухой закон.
В 1945 году Адольф Гитлер перенес свою ставку в подземный бункер.
В 1969 году советские космические корабли "Союз-4" и "Союз-5" провели первую пилотируемую стыковку на орбите Земли.
В 2002 году Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за наложение санкций на экстремистскую организацию Аль-Каида и движение Талибан, правившее в Афганистане.
В 2003 году США запустили корабль-челнок "Колумбия", потерпевший крушение при возвращении на Землю 1 февраля - все семеро астронавтов погибли.
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