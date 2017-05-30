31
мая

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 30 мая 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

12:00 - 15:00 -  акция "День отказа от табака". Желающим измерят объем легких, психиатр-нарколог Областного наркологического диспансера даст личную консультацию, а курильщикам проведут исследование на газоанализаторе. Цветной бульвар (возле фонтана "Времена года").

19:00 -  спектакль "С любимыми не расставайтесь". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - премьера спектакля "Спойлеры". Театр "Солнце Сибири", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.

25 мая -3 июня - XV фестиваль театров малых городов России в Тобольске. Подробности, билеты здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1879 году в Берлине открылась первая в мире электрическая железная дорога и продемонстрирован первый электропоезд, сконструированный Вернером фон Сименсом.

В 1884 году американский врач, пропагандист вегетарианства Джон Харви Келлог запатентовал кукурузные хлопья.

В 1891 году во Владивостоке торжественно заложена Транссибирская магистраль.

В 1918 году Постановлением Наркомпроса введено обязательное совместное обучение школьников и школьниц.

В 1942 году в блокадном Ленинграде прошёл футбольный матч между Динамо и ЛМЗ.

В 1946 году образовано самолётостроительное ОКБ О. К. Антонова.

В 1952 году вступил в строй Волго-Донской судоходный канал.

В 1997 году Борис Ельцин и Леонид Кучма подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной.

В 2003 году Париж встретил последний "Конкорд". После чего полёты данной модели прекращены. В этот же день состоялось официальное открытие воссозданной Янтарной комнаты при участии президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Герхарда Шрёдера.

Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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