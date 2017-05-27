ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - регистрация на "Зеленый марафон" Сбербанка, в 12:00 - старт. Набережная реки Тура.
10:00 - тематическая программа "Аз – свет миру". Мероприятие посвящено памяти первоучителей славянских народов: святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Площадь казачьего храма Серафима Саровского, улица Западносибирская, 6.
10:30, 12:00 – "Как на Машу зубки обиделись", 11:00, 14:00, 16:00 – "Пираты Карибского моря". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
10:00, 14:00 - водное шоу "Сокровища пиратов", 18:00 - "Сила добра". Дворец спорта, улица Розы Люксембург. Подробности, билеты здесь.
12:00 - празднование дня Пограничника и открытие памятника пограничной авиации ФСБ России. Сквер пограничников, мкр. Казарово, улица Пограничников, 1.
12:00 - областной чувашский праздник "Акатуй-2017". Сквер им. Ю.Б. Куталова, ДНК "Строитель", улица Республики, 179.
12:00 - пятый благотворительный йога-марафон. Яблоневая роща за "Технопарком", улица Республики, 142. Подробности здесь.
14:00 - "Река возвращается". Автор В. Шергин, по мотивам романа А. Омельчука. Театр "Ангажемент", улица Олиспийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
16:00 - детский концерт учеников RomanticSound. Библиотека имени Д.И.Менделеева. Подробности здесь.
18:00 - музыкальная студия "Интервал" отмечает 25-летний юбилей. ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46.
22:30 - хореографический спектакль "Парфюмер". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - рэп от ATL. КТЗ "Байконур", улица Максима Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.
19:00 - презентация нового альбома Black Flame "К черту". FreeDom club, улица Ленина, 4. Подробности, билеты здесь.
25 мая -3 июня - XV фестиваль театров малых городов России в Тобольске. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
14:00 - исторический квиз "Я знаю историю России". Команды школьников примут участие в исторической викторине и ответят на вопросы о Первой мировой войне. Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", улица Широтная, 216.
Контактный телефон: 8-932-475-55-92 - София Александровна Моторина.
26-28 мая - открытый чемпионат Тюменской области по парашютному спорту на "Кубок А. Ефремова" (многоборье). Уват, аэродром.Тел. 8-904-494-44-33 - Евгений Васильевич Иванов.
26-28 мая - открытое первенство Тюменской области по гребному слалому. Показательные заезды 26 мая в 16:30, 28 мая в 09:30; начало соревнований 27 мая в 09:00, 28 мая в 10:00; награждение победителей и призеров соревнований 28 мая в 16:00. Озеро Оброчное, улица Элеваторная 3-я. Тел.: 34-51-94, 8-922-005-78-02 - Ольга Александровна Карзакова, заместитель директора ГАУ ДО ТО "ОСШОР"; 8-915-074-29-65 - Варвара Михайловна Кугаевская, специалист по связям с общественностью.
26-28 мая - открытый Кубок Тюменской области по авиамодельному спорту (класс F-2D) - "16-й Кубок памяти В.П. Ядрышникова". Тренировочные полеты 26 мая в 10.00. Открытие, начало соревнований 27 мая в 10:00, 28 мая - в 10:00. Награждение призеров и победителей 28 мая в 18:00. Поселок Московский, СК "Московский". Тел.: 20-20-84, 8-912-925-36-30 - Валерий Алексеевич Бояр, инструктор-методист ГАУ ДО ТО "ДТиС "Пионер".
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
1921 — X конференция РКП(б) приняла курс на "Новую экономическую политику" (НЭП).
В 1928 году произошло слияние автомобильных концернов "Крайслер" и "Додж".
В 1958 году подписано постановление Совета Министров СССР о создании Выставки достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ).
В 1997 году в Киеве Россия и Украина подписали пакет документов о разделе Черноморского флота.
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