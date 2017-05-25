ДЛЯ ВСЕХ
InnoWeek. Неделя инноваций в Тюменской области, 26 мая, битва стартапов. Подробная программа мероприятий здесь. Технопарк, улица Республики, 142.
18:00 - шоу "Волшебные пузыри". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
18:00 - Последний звонок для всех школьников города проводит ТИУ. На мероприятии будут разыгрываться различные призы. Кроме того, в рамках праздника состоится концерт группы "Банд’Эрос". Цветной бульвар.
19:00 - "Мещанин-дворянин", почти комедия в двух действиях. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
20:00 - хореографический спектакль "Парфюмер". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
25 мая - 1 июня - XV Фестиваль театров малых городов России в Тобольске. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - очная защита конкурса проектов "Моя идея". Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Тел. 8-912-994-94-10 - Дарья Ермакова.
10:00 - битва стартапов. 16:30 - церемония награждения участников конкурса. Технопарк, улица Республики, 142. Тел. 8-912-386-70-01 - Екатерина Фролова.
10:00 - пресс-конференция "О готовности к летней детской оздоровительной кампании в Тюменской области в 2017 году". Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81.Аккредитация по тел.: 38-22-60, 50-21-70.
12:00 - мастер-класс по граффити в рамках проекта "Морфология улиц". Лицей №93, проезд Геологоразведчиков, д. 19). Тел. 8-982-911-32-38 - Татьяна Ахнина.
26-28 мая - открытый чемпионат Тюменской области по парашютному спорту на "Кубок А. Ефремова" (многоборье). Уват, аэродром.Тел. 8-904-494-44-33 - Евгений Васильевич Иванов.
26-28 мая - открытое первенство Тюменской области по гребному слалому. Показательные заезды 26 мая в 16:30, 28 мая в 09:30; начало соревнований 27 мая в 09:00, 28 мая в 10:00; награждение победителей и призеров соревнований 28 мая в 16:00. Озеро Оброчное, улица Элеваторная 3-я. Тел.: 34-51-94, 8-922-005-78-02 - Ольга Александровна Карзакова, заместитель директора ГАУ ДО ТО "ОСШОР"; 8-915-074-29-65 - Варвара Михайловна Кугаевская, специалист по связям с общественностью.
26-28 мая - открытый Кубок Тюменской области по авиамодельному спорту (класс F-2D) - "16-й Кубок памяти В.П. Ядрышникова". Тренировочные полеты 26 мая в 10.00. Открытие, начало соревнований 27 мая в 10:00, 28 мая в 10:00. Награждение призеров и победителей 28 мая в 18:00. Поселок Московский, СК "Московский". Тел.: 20-20-84, 8-912-925-36-30 - Валерий Алексеевич Бояр, инструктор-методист ГАУ ДО ТО "ДТиС "Пионер".
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1868 году последняя публичная казнь в Англии.
В 1887 году открыта для пассажиров основная линия Канадской Тихоокеанской железной дороги.
В 1905 году в Каннах покончил с собой один из самых богатых людей России, меценат Савва Морозов.
В 1918 году Закавказская Федерация распалась на три независимые республики: Грузию, Армению и Азербайджан.
В 1947 году в СССР отменена смертная казнь (восстановлена в 1950 году).
В 1987 году принят Закон о кооперативах, предоставляющий ещё больше возможностей для индивидуальной трудовой деятельности.
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