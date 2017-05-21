21
мая

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

21:00 20 мая 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

11:00 - "Умная собачка Соня", 12:00 - "Бармалей". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

12:30, 13:00 - спектакль "Игрушки", 11:00 - "Цветик-семицветик.ru". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

13:00, 17:00 - шоу слонов-великанов. Цирк, улица Первомайская, 2. Подробности, билеты здесь.

18:00 - спектакль "Смешные деньги", Сережа". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Спектакль-квартирник", посвященный творчеству Владимира Высоцкого. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Сергей Рахманинов. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром "Симфонические танцы". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1712 году Пётр I перенёс столицу России из Москвы в Санкт-Петербург.

В 1731 году для охраны побережий и островов Тихого океана, открытых русскими землепроходцами и мореплавателями, создана Сибирская военная флотилия с главной базой в Охотске.

В 1864 году В Москве основано первое исправительно-учебное заведение для малолетних преступников, так называемый Рукавишниковский приют по имени жертвователя купца Николая Рукавишникова.

В 1942 году начата прокладка магистрального трубопровода по дну Ладожского озера для доставки горючего в осаждённый Ленинград.

Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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