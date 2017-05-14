ДЛЯ ВСЕХ
17:00 - мастер-класс "Как найти удалённого работодателя?" Спикеры: Владислав Глухих – предприниматель, С 2011 года занимается бизнесом в сфере услуг и IT технологий; Сергей Тюменцев – предприниматель, имеет опыт работы наемным директором 7 лет, провел более 700 мастер-классов и тренингов;
Ирина Строкова – предприниматель, владелец SMM-агентства, эксперт по созданию личного бренда и продвижению в интернете;
Тарас Годованюк – предприниматель, владелец SMM-агентства, создатель образовательных программ. Коворкинг "Моя территори", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь
20:00 - Mercury Trio - джазовый треугольник, состоящий из саксофона, гитары и контрабаса. В их исполнении прозвучит нестареющая классика жанра. Fabric Lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - праздник для замещающих семей, приуроченный к Международному дню семьи, флешмоб "Солнечный круг". Комплексный центр соцобслуживания населения Тюменского района, п. Московский, улица Озерная, 7). Контактный телефон: 76-59-96, 8-922-481-25-50 - Нина Васильевна Хомич.
12:00 - заседание президиума правительства Тюменской области. Зал заседаний, улица Володарского, 45. Тел. 55-70-93.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1867 году в России утверждён устав Общества попечения о раненых и больных воинах; с 1879 года — Российское общество Красного Креста.
В 1902 году Португалия объявила себя банкротом.
В 1935 году открылась первая линия Московского метрополитена.
В 1940 году в США в продаже появились нейлоновые чулки.
В 1941 году немецкий самолёт "Junkers 52" вторгся в советское воздушное пространство и, незамеченным, приземлился на центральном аэродроме в Москве возле стадиона "Динамо".
1942 году состоялся первый полёт пассажирского самолёта "367-80" фирмы "Boeing".
В 1955 году СССР, США, Англия, Франция и Австрия подписали Государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии.
В 1996 году в Петербурге на Левашовской пустоши открылся мемориал-памятник жертвам сталинских репрессий.
В 1998 году в Бирмингеме открылась встреча главы правительств восьми ведущих держав мира, в которой впервые на правах официального члена присутствовала Россия.
В 1999 году в российской Госдуме состоялось голосование по вопросу об импичменте президенту Борису Ельцину. Ни по одному из пунктов депутаты не набрали нужного количества голосов.
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