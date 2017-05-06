ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Как Маша поссорилась с подушкой", 11:00 - "Волк и семеро козлят". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - сказка "Бармалей", 14:00 - премьера "Музыка ночью" - спектакль посвящен 70-летию Победы, 18:00 - "Спектакль-квартирник". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00, 18:00 - спектакль "Анна Франк". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
14:00 - матч первенства России по футболу среди команд третьего дивизиона "Тюмень-дубль" - "Тобол" (Курган). Стадион "Геолог".
16:00 - благотворительный забег Wings for Life World Run. Парк Гагарина. Мероприятие предполагает внесение пожертвования в размере от 5 долларов.
19:00 - День радио - радийная вечеринка для всех любителей. в Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Вход свободный.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1744 году указ Елизаветы Петровны об отмене в России смертной казни.
В 1780 году Екатерина II официально жаловала герб Санкт-Петербургу.
В 1890 году в России пересмотрены законы 1882 и 1885 гг. о работе малолетних и подростков в сторону их ухудшения: для малолетних допускалась девятичасовая работа, а также работа в праздники с разрешения инспекции; допущена ночная работа подростков; фабриканты также получили право увольнять рабочего при неявке на работу более шести дней в месяц и т. д.
В 1934 году - создание на Амуре Еврейской автономной области с центром в Биробиджане.
В 1945 году 7 мая в 2:41 ночи в Реймсе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии
В 1956 году министр здравоохранения Великобритании отказался начать кампанию по борьбе с курением, заявив, что он лично не убеждён в его вреде.
В 1985 году Совет Министров СССР принял постановление № 410 "О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения".
В 1992 году указами президентов Российской Федерации и Казахстана созданы Вооружённые Силы РФ и Вооружённые силы Республики Казахстан.
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