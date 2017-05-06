7
мая

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

23:00 06 мая 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:30, 12:00 - "Как Маша поссорилась с подушкой", 11:00 - "Волк и семеро козлят". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

11:00 - сказка "Бармалей", 14:00 - премьера "Музыка ночью" - спектакль посвящен 70-летию Победы, 18:00 - "Спектакль-квартирник". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

12:00, 18:00 - спектакль "Анна Франк". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

14:00 - матч первенства России по футболу среди команд третьего дивизиона "Тюмень-дубль" - "Тобол" (Курган). Стадион "Геолог".

16:00 - благотворительный забег Wings for Life World Run. Парк Гагарина. Мероприятие предполагает внесение пожертвования в размере от 5 долларов.

19:00 - День радио - радийная вечеринка для всех любителей. в Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Вход свободный.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1744 году указ Елизаветы Петровны об отмене в России смертной казни.

В 1780 году Екатерина II официально жаловала герб Санкт-Петербургу.

В 1890 году в России пересмотрены законы 1882 и 1885 гг. о работе малолетних и подростков в сторону их ухудшения: для малолетних допускалась девятичасовая работа, а также работа в праздники с разрешения инспекции; допущена ночная работа подростков; фабриканты также получили право увольнять рабочего при неявке на работу более шести дней в месяц и т. д.

В 1934 году - создание на Амуре Еврейской автономной области с центром в Биробиджане.

В 1945 году 7 мая в 2:41 ночи в Реймсе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии

В 1956 году министр здравоохранения Великобритании отказался начать кампанию по борьбе с курением, заявив, что он лично не убеждён в его вреде.

В 1985 году Совет Министров СССР принял постановление № 410 "О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения".

В 1992 году указами президентов Российской Федерации и Казахстана созданы Вооружённые Силы РФ и Вооружённые силы Республики Казахстан.

Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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