ДЛЯ ВСЕХ
С 10:00 - общегородской субботник. Особо старательных поддержит Анна Семенович.
10:30, 12:00 – спектакль "Как на Машу зубки обиделись", 11:00 - "Колобок". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - 12:00 - пункт приема вторсырья на парковке у гипермаркета "Райт" (перекресток ул.Широтной-Пермякова). Все желающие могут сдать на вторичную переработку макулатуру, пластик и алюминий. Подробный список принимаемого вторсырья здесь.
11:00 - мастер-класс "Боль, дизайн, лайки и успех" проведет Денис Живило – тюменский графический дизайнер. Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Необходима предварительная регистрация.
12:00 - 15:00 - книжный обменник на площади у Благотворительного фонда развития города Тюмени, улица Малыгина, 51/2; ориентир - офис Сбербанка. Подробности здесь.
13:00 - "Бармалей". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
14:00 - отчетный концерт "В вихре танца". Ансамбль эстрадного танца "Калипсо" и хореографическая студия "Радуга". ДНК "Строитель", улица Республики, 179.
17:00 - шоу слонов. Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
18:00 – спектакль "Женитьба". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Река возвращается". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 _ ансамбль "Тюмень-брасс", ансамбль "Мока". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
Участие волонтеров в акции "Благоустройство аллей Славы, памятных мест и воинских захоронений". Контактный телефон: 8 932 475 55 92 - София Александровна Моторина, куратор движения Тюменского регионального отделения ВОД "Волонтеры Победы".
10:00 - XXII спартакиада образовательных организаций высшего образования Тюменской области, посвященная памяти В.Н. Зуева по легкоатлетическому кроссу. Лесопарк "Затюменский". Контактный телефон: 68 58 71 доб.125 - Надежда Юрьевна Вакарина.
10:00 - образовательная программа "Проектная лаборатория". Институт математики и компьютерных наук ТюмГУ, улица Перекопская, 15а, аудитория им. А. Дёгтева. Контактный телефон: 8 912 994 94 10 - Дарья Сергеевна Ермакова, менеджер конкурса проектов "Моя идея".
29 апреля - 01 мая, с 10:00 - абсолютное первенство Тюменской области по интеллектуальным играм. В программе – командные виды игр ("Что? Где? Когда?", "Брейн-Ринг", "Эрудит-квартет", "Тройка", "Мультиигры", "Пентагон") и личные ("Своя игра", интеллектуальное многоборье). Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Рощинское шоссе, 18. Программа, контактный телефон: 8 906 827 3235 - Лариса Спицына.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1627 году по распоряжению кардинала Ришельё создана Компания Ста акционеров занимавшаяся исследованием и колонизацией Канады.
В 1770 году английский капитан Джеймс Кук впервые высадился в Австралии.
В 1882 году в Берлине начала действовать первая в мире экспериментальная линия троллейбуса, построенная компанией Siemens & Halske, ныне Siemens AG.
В 1897 году выступление на заседании Лондонского королевского общества английского физика Джозефа Томсона об открытии им электрона.
В 1927 году в Ленинградской экспериментальной электротехнической лаборатории создан первый прибор, фотографирующий разного рода звуки: речь человека, биение сердца.
В 1929 году - обращение XVI конференции ВКП(б) к рабочему классу СССР о развёртывании социалистического соревнования.
В 1931 году в СССР проведена первая опытная телепередача.
В 1982 году население Китая превысило миллиард человек.
В 1993 году Елизавета II объявила, что Букингемский дворец будет впервые открыт для туристов, а сбор от продажи входных билетов пойдёт на ремонт пострадавшего от пожара Виндзорского замка.
В 2000 году Германия передала России фрагменты Янтарной комнаты.
В 2001 году министерство обороны Великобритании разрешило менять пол военнослужащим
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