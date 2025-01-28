Главой Армизонского района стал Дмитрий Ульянов

Новым главой Армизонского района стал Дмитрий Ульянов, до избрания с 2016 года он работал директором местного муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства, сообщил губернатор Александр Моор.

По словам Моора, новый глава муниципалитета хорошо знает специфику территории. В первоочередных задачах - наладить взаимодействие с жителями района, чтобы получать обратную связь, сформировать эффективную управленческую команду и выстроить диалог с предпринимателями, которые готовы запускать новые и расширять действующие проекты.