Александр Моор провел завершающее в 2024 году заседание президиума правительства области

Губернатор Александр Моор провел завершающее в 2024 году заседание президиума правительства Тюменской области. По его итогам принят ряд постановлений, направленных на социальную поддержку земляков, повышение инвестиционной привлекательности нашего региона, развитие агропромышленного комплекса.

В целом за год правительством региона принято больше тысячи нормативно-правовых актов, которые обеспечивают социально-экономическое развитие области и решение вопросов жителей.

"Впереди - новогодние и рождественские праздники. Главное для нас в этот период - обеспечить безопасность жителей, порядок и спокойствие в регионе", - отметил Моор.

По его словам, управленческая команда правительства Тюменской области продолжает работать и в праздничные дни на благо земляков.