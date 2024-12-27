В состав тюменского регионального штаба Народного фронта вошли ветераны боевых действий

В Тюменской области прошла отчетно-выборная конференция регионального отделения Народного фронта. Мероприятие состоялось в областной научной библиотеке имени Д.И. Менделеева. В рамках встречи были подведены итоги работы за два года и выбран новый состав регионального штаба.

Региональный штаб пополнился шестью активными жителями нашего региона. Среди них – Александр Малюгин, ветеран боевых действий, адвокат, активный участник проекта "Всё для победы!", Вячеслав Котов, руководитель отделения "кулибин-клуб" в городе Тюмени, Елена Тенегина, председатель совета Общественной организации многодетных семей Тюменской области "Радость", Юлия Стафеева, социальный педагог АНО "Добровольческий молодёжный центр "Грин Хелперс", Евгений Бондаренко, председатель Совета "Союза десантников" города Тюмени, Любовь Сидоренко, руководитель первичного отделения ДОСААФ России в Тюмени. Все они словом и делом помогают решать общественные проблемы и оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне СВО.

Кроме этого, в рамках мероприятия были подведены итоги работы за последние два года. С 2023 по 2024 годы эксперты Народного фронта отработали более 120 обращений. По 25 из них прокуратурой были внесены представления об устранении нарушений закона. Пять лиц привлекли к административной ответственности, было возбуждено два уголовных дела. По пяти обращениям после вмешательства Народного фронта прокуратура вышла в суд.

Присутствовавшая на мероприятии директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова поблагодарила Народный фронт за работу и отметила, что обратная связь, которую дает президентское движение, помогает принимать важные и судьбоносные решения в жизни региона. Слова благодарности за эффективное сотрудничество с органами власти сказал и первый заместитель председателя комитета по национальностям Антон Пермяков.

Подвели итоги работы в том числе по гуманитарной помощи бойцам СВО. Руководитель регионального отделения Народного фронта Роман Чуйко отметил, что Народный фронт продолжает осуществлять свою деятельность в период проведения специальной военной операции. Состоялись девять гуманитарных конвоев, в рамках которых были доставлены 85 тонн груза 65 подразделения Министерства Обороны, а также пяти военным госпиталям и одному приюту для бездомных животных. Кроме этого, были собраны и переданы 44 единицы техники. Общая стоимость гуманитарных грузов превышает 61 млн руб.