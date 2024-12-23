Александр Моор: программа "Сотрудничество" доказала свою эффективность

Программу "Сотрудничество" в 2024 году продлили не на пять лет, а на 10. Механизм совместной работы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа -Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа доказал свою эффективность, подчеркнул Александр Моор во время программы "Итоги года с губернатором" на телеканале "Россия 1".

"Вообще нас связывают семейные, исторические отношения. Кого не возьми, у всех есть знакомые, друзья, родственники, которые живут в Югре и на Ямале. И мы до сих пор живем как один большой организм".

Договор между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов был подписан 9 июля 2004 года. Программа "Сотрудничество" началась реализовываться с 1 января 2005.