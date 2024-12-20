Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества

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2025 год в России станет Годом защитника Отечества, заявил президент Владимир Путин на заседании Государственного совета.

"В следующем году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества. В честь наших героев и участников специальной военной операции и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину. Во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм", - сказал Путин.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя предложение, напомнил, что в регионе 2025-й объявлен Годом героев. Отмечая, что на Госсовете речь шла об итогах Года семьи, он подчеркнул преемственность тем. "Ведь Отечество, которое во все времена защищали и защищают наши герои, одна большая семья", - выразил свое мнение Моор.