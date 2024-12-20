Путин пообещал навести порядок с финансированием программы льготных ипотек

Жилье, ипотека вошли в блок популярных тем обращений к президенту России Владимиру Путину на прямую линию. Отвечая на вопрос жителей Краснодара о выдаче семейной ипотеки, он пообещал, что выяснит с банками ситуацию по лимитам, и подчеркнул, что программы по льготному ипотечному кредитованию продолжатся:

Мы с правительством уже эту тему обсуждали. ... Мы договорились о том, что никаких лимитов не будет. Это первое. Второе. Это касается семейной ипотеки под три процента, касается и сельской ипотеки. Семейная ипотека – под шесть процентов, сельская – под три процента. Это очень важный инструмент в жилищном строительстве. Почему? Потому что у нас из всего объёма построенного жилья, а это в прошлом году 110 миллионов квадратных метров – рекорд со времён Советского Союза, ничего подобного раньше не было, – 50 процентов было построено ИЖС, в основном на селе. Более того, такую ипотеку берут люди до 40 лет или чуть старше, переезжают в сельскую местность, живут, берут ипотеку, семьи строят. Эта ипотека тоже не должна иметь никаких лимитов. Это несколько десятков миллиардов для бюджета – некритично абсолютно, её нужно сохранить. То же самое касается IT-ипотеки. Сколько она у нас? Шесть процентов или пять. Во всяком случае, это льготная ипотека, не так уж много народа. Совсем недавно мы это обсуждали, кто-то предлагал её прикрыть – смысла большого с точки зрения экономии бюджетных средств нет.

"Семейная точно остаётся, сельскохозяйственная точно остаётся. Я прошу Правительство обеспечить объёмы необходимых субсидий. Мы здесь наведём порядок. ... Дальневосточная остаётся два процента, Арктика – два процента, новые регионы – два процента", - подчеркнул президент.