Эдуард Бакиев вернулся в ряды замгубернаторов Тюменской области

17:50 17 декабря 2024
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Эдуард Бакиев назначен на должность заместителя губернатора Тюменской области, руководителя представительства Правительства Тюменской области в органах государственной власти Российской Федерации с 17 декабря 2024 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.

Замгубернатора Бакиев работал с марта 2019 года, 20 сентября 2024-го он был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Его место занял Павел Тараканов, с 2018 года представляющий правительство региона в Совете Федерации.

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