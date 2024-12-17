Эдуард Бакиев вернулся в ряды замгубернаторов Тюменской области

Эдуард Бакиев назначен на должность заместителя губернатора Тюменской области, руководителя представительства Правительства Тюменской области в органах государственной власти Российской Федерации с 17 декабря 2024 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.

Замгубернатора Бакиев работал с марта 2019 года, 20 сентября 2024-го он был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Его место занял Павел Тараканов, с 2018 года представляющий правительство региона в Совете Федерации.