Замглавы Тюмени перешел на работу в Тобольск

Владимир Третьяков, работавший ранее в администрации Тюмени, назначен на должность заместителя главы города Тобольска, на новом посту он будет курировать работу департаментов градостроительства, землепользования и имущественных отношений, сообщил глава муниципалитета Петр Вагин.

"Более 20 лет на муниципальной службе. С 2019 года занимал должность заместителя главы города Тюмени. Уверен, его опыт и энергия принесут пользу для развития Тобольска. Владимир Сергеевич имеет также большой опыт работы в сфере градостроительства и землепользования, сохранения объектов культурного наследия, благоустройства, развития социальной инфраструктуры", - сообщил Вагин.