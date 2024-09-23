На хакатоне Сбера выбрали лучшие молодежные ИТ-проекты

В Екатеринбурге выбрали три лучших технологических проекта, созданных школьниками и студентами на хакатоне Сбера. Эти разработки позволят решить реальные задачи в сфере найма, образования и промышленности. Финал состоялся в технологическом хабе Сбера 22 сентября.

Хакатоны в технохабе проходят регулярно и их популярность растет. Так, в этом году на участие в ИТ-марафоне пришло рекордное количество заявок – более 560. В итоге, участие в хакатоне приняли 145 человек, которые разделились на 36 команд. В течение суток студенты и школьники из Екатеринбурга, Тюмени, Уфы и Челябинска разработали программное обеспечение для решения задач администрации Екатеринбурга, Челябинского кузнечно-прессового завода и Уральского федерального университета.

В кейсе "Биржа производственных практик" был разработан интернет-ресурс, на котором промышленные предприятия смогут размещать информацию для студентов о прохождении практики. В кейсе "Безопасность на роботизированном участке" была представлена разработка, позволяющая отслеживать несанкционированное проникновение и нахождение на производственной линии. По проекту "Интеллектуальный ассистент преподавателя" была представлена модель AI-ассистента, которая сможет давать методические указания к оформлению выпускной квалификационной работы. При работе над кейсами команды активно использовали платформу для работы с исходным кодом GitVerse от СберТеха.

Жюри конкурса отметило три лучших идеи. Победителями оказались команды из Екатеринбурга — Unbeatable, АО "Аоаоао" и MooAlert. В качестве главного приза каждая команда победителей получила по 100 тысяч рублей. Команды, занявшие вторые и третьи места, получили в подарок умные устройства Sber.

Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка:

Сбер — это крупнейшая технологическая компания в стране, которая предоставляет миллионам клиентов востребованные сервисы. А ещё Сбер — это лидер в развитии искусственного интеллекта, блокчейна, робототехники и других инноваций. Мы уделяем огромное внимание не только созданию новых технологий, но и их популяризации среди студентов и школьников, которые формируют кадровый потенциал нашего региона. Благодаря участию в хакатоне Сбера ребята могут получить необходимые знания, опыт и поддержку, чтобы стать настоящими профессионалами в сфере технологий. ИТ-специалисты сейчас нужны практически во всех бизнес-задачах — применение инновационных технологий находит отклик в любой области, начиная от общественного транспорта, заканчивая сферой здравоохранения и ЖКХ.

Технологический хаб Сбербанка открылся в Екатеринбурге 1 декабря 2022 года. За прошлый год там было проведено более 50 мероприятий для 2,5 тысячи гостей. На сегодняшний день технохаб является местом силы для сотрудников Сбера, которые занимаются созданием, развитием и поддержкой передовых продуктов и сервисов. Для ИТ-сообщества технохаб стал точкой притяжения, где рождаются новые идеи и проекты, которые позволяют повысить конкурентоспособность регионов Урала, Западной Сибири и Башкортостана, и где можно встретиться с близкими по духу людьми.