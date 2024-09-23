Что изменилось на улице Ленина после реконструкции участка дороги?

С 22 сентября, в минувшее воскресенье, в привычное русло вошла жизнь улицы Ленина: участок дороги от ул. Красина до ул. Челюскинцев был открыт для движения. Работы выполнены с опережением сроков.

И.о заместителя директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Антон Иванькович:

Созданы благоприятные условия для пешеходов, появились широкие тротуары, велосипедные дорожки. В целях безопасности дорожного движения и комфорта общественного транспорта организована выделенная полоса. Ликвидированы хаотичные парковки: транспортный поток двигается в прямом направлении согласно полосам, нет беспорядочного перестроения, как было прежде.

Оптимизировано расположение пешеходных переходов: регулируемые организованы на пересечении улиц Ленина –Семакова, Ленина – Красина. На отремонтированном участке установлены новые светодиодные светофоры с дублирующими элементами. Также заменены опоры освещения, смонтированы светодиодные фонари. Световой сценарий на улице Ленина придется по душе и автолюбителям, и пешеходам: освещение организовано над проезжей частью и над тротуарами. Остановочные комплексы остались на прежних местах.

На обновленной улице продолжена реализация концепции минимизации пешеходных ограждений: они установлены локально на светофорных объектах. Вдоль проезжей части высажены кустарники в качестве живой изгороди.

Фрагмент старинной мостовой, что обнаружили на улице Семакова в рамках капитального ремонта дорожного объекта, вписан в общее пространство. В ближайшее время здесь будет установлен металлический каркас с 12 стеклянными элементами. Данная конструкция позволит обеспечить видимость исторической находки и станет "окном в историю".

В этом году дорожники провели второй этап капитального ремонта улицы Ленина между улицами Красина и Первомайской. Протяжённость участка – 1,74 километра. Контрактом предусмотрена его реализация в течение двух лет. В 2024-м – до улицы Челюскинцев с учётом примыкания улиц Семакова и Тургенева (1,11 километра).

Дорожники отмечают, что улица Ленина – объект уникальный, и дело не только в том, что археологам до сих пор удается открывать здесь новые вехи в истории города, но и в расположении инженерных коммуникаций, которые значительно усложняют стоящие перед строителями задачи.

Так, например, тротуар в районе остановки "Дворец творчества и спорта" остался в прежнем одеянии. Коммуникации, что пролегают под ним, пересекают улицу Челюскинцев, и для их реконструкции необходимо было бы перекрывать этот перекрёсток, что повлекло бы затруднение движения и, возможно, транспортный коллапс.

В 2025 году работы по капитальному ремонту улицы Ленина на участке от Челюскинцев до Первомайской будут продолжены, и ни один её уголок не останется без внимания дорожников.