Глава Тюмени назначил себе двух новых заместителей

19:00 23 сентября 2024
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У главы города Тюмени Максима Афанасьева два новых зама - Сорокин и Иванов - о кадровых решениях он сообщил в понедельник на очередном заседании коллегии администрации города.

Евгений Сорокин назначен заместителем главы города Тюмени, оставаясь директором департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.  В новом статусе он будет курировать деятельность управ административных округов. Афанасьев отметил, что на разных должностях он проявил себя с самой лучшей стороны. Ответственным подходом к работе подтвердил, что может решать сложные задачи. 

Дмитрий Иванов также назначен замглавы, продолжая работать в  должности директора департамента земельных отношений и градостроительства. По словам Афанасьева, он сделал много для развития города, выстроил правильную коммуникацию с застройщиками и прекрасно знает принципы реализации федеральных законов в сфере градостроительства. 

Теги: администрация Тюмени , кадры , Максим Афанасьев
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