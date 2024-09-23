Глава Тюмени назначил себе двух новых заместителей

У главы города Тюмени Максима Афанасьева два новых зама - Сорокин и Иванов - о кадровых решениях он сообщил в понедельник на очередном заседании коллегии администрации города.

Евгений Сорокин назначен заместителем главы города Тюмени, оставаясь директором департамента дорожной инфраструктуры и транспорта. В новом статусе он будет курировать деятельность управ административных округов. Афанасьев отметил, что на разных должностях он проявил себя с самой лучшей стороны. Ответственным подходом к работе подтвердил, что может решать сложные задачи.

Дмитрий Иванов также назначен замглавы, продолжая работать в должности директора департамента земельных отношений и градостроительства. По словам Афанасьева, он сделал много для развития города, выстроил правильную коммуникацию с застройщиками и прекрасно знает принципы реализации федеральных законов в сфере градостроительства.