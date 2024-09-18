Тобольский мэр рассказал о новых назначениях в администрации города

Глава Тобольска Петр Вагин во вторник объявил о ряде кадровых назначений в администрации города.

Павел Робакидзе занял должность заместителя главы города, управляющего делами. До назначения руководил департаментом безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени, имеет большой опыт работы в правоохранительных структурах. Имеет государственные награды, многочисленные благодарственные письма от правительства региона.

Сергей Дмитриев возглавил правовое управление, в правовой сфере он работает более 25 лет.

Фёдор Духно назначен на должность директора департамента городской среды, ранее он возглавлял управление дорожной инфраструктуры. По словам мэра, это молодой, перспективный сотрудник с уже большим опытом в сфере городской среды в Тобольске.

Зухра Исимбаева будет руководить департаментом по культуре и туризму. Вагин считает, что ее компетенции, ярко проявленные в сфере экономики, принесут ощутимые результаты в развитии туризма. "Возлагаю на нее большие надежды по реализации мастер-плана туристического каркаса, укреплению ярмарочной торговли, расширению событийного календаря и продолжения заложенных традиций в сфере культуры", - подчеркнул глава муниципалитета.