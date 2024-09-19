Сбер обновил свой офис на улице Малыгина в Тюмени

Обновленный офис Сбера открылся по адресу: Малыгина 51/3 в Тюмени. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей.

Отмечается, что большинство услуг можно получить в любой локации. Появились игровая зона для детей и пункт выдачи заказов Мегамаркет. В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера.

В зоне SberDevices предложены умные устройства и решения умного дома Sber – музыкальные колонки SberBoom Mini, умные ТВ-приставки SberBox и другое.



Также клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, получить консультацию по оформлению налогового вычета, подключить сервисы для ИП и самозанятых, попить кофе и многое другое.



Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: