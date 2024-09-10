Чернышенко и Моор обсудили науку, образование и молодежку Тюменской области

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором. Стороны обсудили развитие в регионе науки, образования, молодёжной политики, спорта, сообщается на сайте правительства РФ.

Одним из основных вопросов встречи стало обсуждение участия региона в государственных мерах поддержки по нацпроектам.

В Тюменской области создаётся современная образовательная инфраструктура. Благодаря нацпроекту "Образование" и госпрограмме "Развитие образования" за последние пять лет построено 30 школ, до конца года будет введена ещё одна. Открыты три центра цифрового образования "ИТ-куб", работает сеть детских технопарков "Кванториум", а на базе сельских школ действуют 28 центров "Точка роста".

Регион активно наращивает научный потенциал. С 2022 года в нём реализуется региональная программа научно-технологического развития.

"В Тюменской области действует Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня. В нём более 40 научных, образовательных и индустриальных организаций, только в прошлом году разработано порядка 70 конкурентоспособных технологий. В регионе работает первый в России карбоновый полигон, его оператор – Тюменский государственный университет. Субъект также уделяет большое внимание вовлечению молодого поколения в сферу исследований и разработок: открыты 12 молодёжных лабораторий, создаётся межуниверситетский кампус мирового уровня", – отметил Дмитрий Чернышенко.

Многие меры национального проекта "Наука и университеты" продолжатся в новом нацпроекте "Молодёжь и дети". Прежде всего инструменты будут направлены на достижение национальной цели, поставленной Президентом Владимиром Путиным: реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. В их числе – строительство кампусов, поддержка и создание новых передовых инженерных школ, реализация вузовской программы "Приоритет-2030", программа мегагрантов и молодёжных лабораторий и многое другое.

Чернышенко принял приглашение Моора посетить Тюменскую область и оценить работу по созданию межуниверситетского кампуса мирового уровня.

Также вице-премьер подчеркнул необходимость наращивания кадрового потенциала и участия вузов Тюменской области в проекте передовых инженерных школ, которые ведут подготовку квалифицированных специалистов.

Александр Моор сделал особенный акцент на развитии среднего профессионального образования в регионе.

В частности, говоря о проведении финального этапа всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года", который пройдёт в период с 28 сентября по 2 октября на Тюменской земле, глава субъекта отметил:

“Мастер года„ станет площадкой демонстрации эффективных технологий подготовки кадров, лучших примеров педагогического мастерства. Конкурс позволит ещё раз подтвердить потенциал системы среднего профессионального образования как основного кадрового ресурса для развития экономики, человеческого капитала и укрепления суверенитета нашего государства.

Дмитрий Чернышенко также обратил внимание на то, что в Тюменской области при поддержке правительства и Росмолодёжи создаются условия для вовлечения подрастающего поколения в молодёжные программы и проекты. Только за последние семь лет открылось шесть новых пространств. В регионе действуют отделения ключевых всероссийских общественных молодёжных организаций, также область активно реализует проект "Твой герой", поддерживает участников СВО.

Обсуждая развитие спорта, вице-премьер подчеркнул, что жители Тюменской области активно вовлечены в систему ГТО: здесь действует 38 центров тестирования, более 320 тысяч человек уже выполняли нормативы, порядка 270 тысяч получили знаки отличия.

Возможность сохранять соревновательную форму есть и у профессиональных спортсменов. На этот год в регионе запланировано проведение 10 значимых всероссийских и межрегиональных соревнований.

"Укрепление здоровья людей – важнейшая задача и национальная цель, поставленная Президентом Владимиром Путиным. Для её достижения нужно развивать спортивную сферу. К 2030 году 70% всех граждан страны должны систематически заниматься физкультурой и спортом. В Тюменской области по итогам 2023 года этот показатель 62%, что выше планового значения. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями также превысил плановый показатель и составил 63,7%. Всего в регионе действуют порядка 4,4 тыс. спортивных объектов", – сообщил Дмитрий Чернышенко.