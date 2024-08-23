Тюменская область сентябрьские выборы проведет без дистанта и КОИБов

В Единый день голосования 8 сентября 2024 года жители ряда территорий выберут депутатов представительных органов власти. Всего в Тюменской области проходит 40 избирательных кампаний. На муниципальных выборах голосование будет идти один день - 8 сентября.

"У нас не будет дистанционного электронного голосования и не будет комплексов обработки избирательных бюллетеней. Но будет и видеофиксация, и использована технология QR-кода для введения данных из протоколов участковых избирательных комиссий в систему ГАС "Выборы" в целях минимизации человеческого фактора, ошибок и каких-то субъективных вещей", - сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Халин.

Решение о проведении голосования в течение нескольких дней принимает избирательная комиссия. В Ямало-Ненецком автономном округе состоятся дополнительные выборы депутата Тюменской областной думы действующего седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3 Муравленковскому. Там голосование будет проходить в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября.