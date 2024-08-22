Петр Вагин возглавил тобольское отделение “Единой России”

Новым секретарем Тобольского городского местного отделения "Единой России" избран в результате тайного голосования глава города Тобольска Петр Вагин. Его кандидатуру поддержали делегаты конференции Тобольского местного отделения партии “Единая Россия” 21 августа.

Петр Вагин выступил перед однопартийцами со словами благодарности за оказанное доверие. “Быть главой городского отделения партии - очень ответственно и почетно. Обещаю предпринять все усилия, чтобы отделение шло в ногу со временем, выполняло задачи, поставленные государством. Уверен, что с каждым днем к нам будет присоединяться все больше единомышленников”, - подчеркнул он и отметил сплоченность, организованность партийных рядов в Тобольске.

О работе отделения по помощи участникам СВО, их семьям и жителям пострадавших территорий делегатам конференции рассказал исполнительный секретарь Тобольского местного отделения "Единой России" Михаил Никитин. В муниципалитете ведется сбор средств, идет масштабное информирование населения о способах помощи бойцам. На собранные деньги приобретается экипировка, обмундирование - все, что требуется военнослужащим. Тобольские волонтеры плетут маскировочные сети, вяжут носки, силами волонтеров осуществляется сортировка, доставка и погрузка собранных вещей и оборудования. Всего в зону СВО направлено более 20 экспедиций, которые доставили более 45 тонн груза.

Муниципальный координатор "Женского движения Единой России" Светлана Бабич рассказала о реализации партийного проекта на территории Тобольской зоны. Она напомнила, что федеральный проект партии объединил женщин-политиков, женщин-предпринимателей и женщин-общественников. В работе партпроекта используются самые разные формы: для семей участников СВО проводятся социальные гостиные, семьи приглашают на экскурсии, развлекательные программы , мастер-классы, просмотры фильмов. “Женское движение” участвует в сборе посылок на передовую, плетении маскировочных сетей и многом другом.

Перед делегатами партконференции выступил секретарь Тюменского регионального отделения “Единой России” Андрей Артюхов. Он напомнил коллегам, что впереди - несколько серьезных избирательных кампаний, в частности, довыборы в Тобольскую городскую думу. От партии “Единая Россия” на депутатский мандат претендует достойный кандидат Петр Петрович - участник СВО, офицер, который с честью выполнил свой долг на передовой. ”Президент страны рекомендовал региональным отделениям всячески поддерживать продвижение участников СВО в органы представительной, исполнительной власти. У Петра Владимировича - неплохой опыт управленческой деятельности”, - уточнил Андрей Артюхов.

Секретарь Тюменского регионального отделения поблагодарил тоболяков за участие в формировании гуманитарного груза для Курской области. “Главное в работе партии “Единая Россия” сегодня - это помощь бойцам СВО и их семьям. Вы активно принимаете в этом участие. Эту работу надо продолжать”, - подчеркнул он.

Также Андрей Артюхов напомнил, что 2024 год объявлен Годом первичек, и призвал активнее пополнять партийные ряды новыми инициативными людьми. Из рук Артюхова партийные билеты получили тоболяки - новые члены “Единой России”.