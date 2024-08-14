Кухарук: Югру и Тюменскую область объединяет общая история развития

Врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук поздравил жителей Тюменской области с 80-летием региона, в поздравлении он отметил многолетнее эффективное сотрудничество двух исторически связанных регионов:

- Сегодня исполняется 80 лет со дня образования Тюменской области. Наши регионы связывают общая история, общие ценности, главная из которых – люди. Стремясь сделать страну сильнее, наши отцы и деды – геологи, нефтяники, газовики, строители – открыли первые месторождения нефти и газа в Западной Сибири, построили дороги, заложили города. Благодаря поколению первопроходцев наши регионы стали хранителями энергетической безопасности страны.

Мы пишем новые страницы общей истории, они – о сотрудничестве и о поддержке друг друга. Мы вместе реализуем проекты по строительству дорог, соединяющих города и районы двух регионов, развиваем науку, образование, культуру, делимся опытом во многих сферах – от промышленности до здравоохранения. Многие тюменцы служат стране, живя в Югре, и наоборот – жители Югры работают в Тюмени, не теряя связи с округом. Моя личная история тому пример: родился и окончил школу в Урае, работал в Тюмени. Благодарю Тюмень и Тюменскую область за приобретенный опыт и знания.

Поздравляю жителей Тюменской области с праздником! Желаю благополучия и успехов во всех делах, тепла и мира – каждой семье! Всегда ждем вас в Югре.