Артюхов: гордимся тем, что путь главных открытий XX века Тюменская область и Ямал прошли вместе

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил жителей региона с 80-летием со дня образования Тюменской области.

"Мы гордимся тем, что путь главных открытий 20 века Тюменская область и Ямал прошли вместе. Благодаря усилиям тюменских геологов, упорству и твердой вере северян, одно за другим гремели на весь мир месторождения природного газа. Наши регионы связаны не только исторически. Их навсегда объединили судьбы тысяч людей. И наше будущее не вызывает сомнений. Мы продолжим вместе идти по пути успеха и благополучия", - отметил Артюхов в поздравлении.