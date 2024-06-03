Успевайте поддержать тюменские проекты в онлайн-конкурсе "Россия – страна достижений"

6 проектов в сферах культуры, образования, молодежной политики, туризма, господдержки бизнеса представляет Тюменская область на конкурсе , который проходит в рамках международной выставки-форума "Россия".

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