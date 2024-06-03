Успевайте поддержать тюменские проекты в онлайн-конкурсе "Россия – страна достижений"

Сегодня, 3 июня, последний день голосования.
6 проектов в сферах культуры, образования, молодежной политики, туризма, господдержки бизнеса представляет Тюменская область на конкурсе, который проходит в рамках международной выставки-форума "Россия".
Тюменские проекты получили более 19 700 голосов (на 15 часов 3 июня):
Межуниверситетский кампус мирового уровня в городе Тюмени — 8 862 голоса;
Концепция туристско-рекреационного кластера вокруг областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" — 5 149 голосов;
Промышленный технопарк ДСК-500 — 2 118 голосов;
Мастер-план туристического каркаса города Тобольска — 1 691 голос;
Молодежный театральный центр "Космос" — 1 242 голоса;
Уличное искусство для малых городов Тюменской области — 718 голосов.
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