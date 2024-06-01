Сайфитдинов: назначение Руслана Кухарука врио губернатора Югры абсолютно верное, стратегическое решение президента

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов прокомментировал назначение Руслана Кухарука врио главы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

"Поддерживаю абсолютно верное, стратегическое решение президента России Владимира Путина. Уверен, Руслан Кухарук сохранит конструктивные, добрососедские отношения Тюменской области, Югры и Ямала, в основе которых трехсторонний договор, программа "Сотрудничество", поддержка и взаимное уважение", - подчеркнул Фуат Сайфитдинов.

Спикер тюменского регионального парламента напомнил, что Югра не чужой для Руслана Кухарука регион. Он родился и вырос в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа.

"Этот край для него многое значит. Думаю, и работать здесь он будет с максимальной отдачей. Хотя по-другому Руслан Кухарук и не умеет. Шесть лет он руководил самым крупным городом Тюменской области, эффективно решал множество масштабных задач. При его руководстве Тюмень неоднократно становилась лидером различных рейтингов по качеству жизни, комфортности городской среды, инвестиционной привлекательности. Опыт, энергия и управленческий талант очень пригодятся ему на посту главы одного из самых динамично развивающихся регионов", - считает Сайфитдинов.

Председатель Тюменской областной думы акцентировал внимание на хорошей тенденции, которая сложилась в тюменском регионе: мэры городов часто становятся губернаторами. Так было с Владимиром Якушевым, Евгением Куйвашевым, Александром Моором, Владимиром Мазуром. "Руслан Кухарук укрепил эту традицию и меня это очень радует", - высказался Фуат Сайфитдинов.

Также глава облдумы выразил слова искренней благодарности экс-губернатору Югры Наталье Комаровой за конструктивное сотрудничество, множество успешных проектов, преданность югорской земле и её жителям.