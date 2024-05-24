Моор вошел в топ-20 по упоминаемости глав регионов РФ в соцмедиа за апрель

Губернатор Тюменской области Александр Моор вошел в топ-20 глав регионов РФ рейтинг глав регионов по упоминаемости в соцмедиа за апрель 2024 года по версии "Медиалогии".

Первую тройку рейтинга представляют Кадыров (Чечня), Собянин (Москва) и Пастер (Оренбургская область). Что касается Моора, он в топ-20 новичок, за апрель с его упоминанием опубликовано 29,28 тысячи сообщений в соцрмедиа.

Рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов РФ в соцмедиа. Для построения рейтинга учитывались русскоязычные сообщения на всех основах платформах соцмедиа, форумах и блогах. Данные для рейтинга рассчитаны 21 мая. Период исследования: апрель 2024 года.